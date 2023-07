A lungo accostato all'Inter anche come potenziale contropartita per Marcelo Brozovic in blaugrana, Franck Kessie sembra essersi convinto a lasciare il Barcellona questa estate, come rivela el Mundo Deportivo. L'ivoriano avrebbe comunicato al suo club che accetta di andarsene, purché riceva una buona offerta per lui. Il centrocampista ha detto alla dirigenza sportiva in un recente incontro di volere più minuti e un ruolo maggiore. I dirigenti del Barça hanno risposto che c'è sempre più concorrenza a Barcellona e sarà difficile per lui avere più opportunità rispetto allo scorso anno. A maggior ragione ora che è arrivato Ilkay Gundogan e stanno avanzando le trattative per ingaggiare Oriol Romeu .

In questo contesto, il centrocampista ivoriano non vede l'ora di andarsene, purché arrivi una proposta che gli piaccia. Ed essendo un calciatore che ha mercato tutto fa pensare che il suo trasferimento sarà piuttosto agevole. Al momento Kessie, ha un'offerta dall'Arabia Saudita, rivelata da MD, precisamente da Al-Hilal. Il 26enne ex Milan, qualora non avesse potuto proseguire la sua avventura in blaugrana, si è detto attratto dall'idea di giocare in Premier League o in Bundesliga. Adesso però, posto l'interesse dell'Al-Hilal, avrebbe deciso di valutare anche un trasferimento in Arabia, dove oltre a un'ottima offerta ecconomica si troverebbe in un calcio in espansione.

Lo scenario dipinto dal giornalista del Mundo Deportivo, Gerard Romero, è stato smentito seccamente dalla Ambition Group Sport Management, l'agenzia che cura gli interessi dell'ex Milan: "Abbiamo notato per l'ennesima volta che hai pubblicato notizie infondate riguardanti un nostro cliente (Franck Kessie) - il messaggio scritto su Instagram -. Nostro malgrado, informiamo chi ci segue e soprattutto chi ti segue che non hai mai dato informazioni esatte su Kessie. Eticamente troviamo che è un modo totalmente sbagliato di fare il proprio lavoro. Quindi, per favore, smettila di pubblicare informazioni prive di fondamento e fuorvianti presentate come notizie riguardanti il ​​nostro cliente",