Alla fine, il Barcellona ha deciso di non inoltrare l'esposto verso la UEFA per l'arbitraggio della gara contro l'Inter. Ma il malumore per la gestione del duo Slavko Vincic - Pol van Boekel rimane fortissimo: come riporta il Mundo Deportivo, il presidente catalano Joan Laporta, che ieri ha partecipato ad un atto della Johan Cruyff Foundation, nonostante l'insistenza della stampa, si è morso la lingua preferendo non tornare sull'accaduto. Tuttavia, il patron blaugrana si farà sentire con Aleksander Ceferin tramite una lettera nella quale esporrà le proprie perplessità sull'addetto VAR olandese, protagonista a suo vedere a negativo a Milano come a Monaco di Baviera quando sorvolò su un rigore su Ousmane Dembélé.