"Roberto Mancini rimette il suo incarico di Ct della nazionale. Dimissioni, addio all'Italia e all'azzurro". A dare questa clamorosa notizia è Libero che anticipa di qualche ora una novità che dovrebbe essere confermata nelle prossime ore dalla FIGC stessa. "L'ormai ex Commissario tecnico lascia dopo aver vinto Euro 2020, il clamoroso trionfo nei primi Europei post-Covid" ma anche dopo la grande "delusione per la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar, la seconda consecutiva mancata qualificazione dopo il precedente flop con Ventura in panchina".

Lo scorso 4 agosto, Mancini era stato nominato anche coordinatore di Under-20 e Under-21, adesso il passo indietro "in circostanze che verranno chiarite nelle prossime ore". Sembrano essere state decisive le frizioni con Alberico Evani, "dimissionario, che di Mancini era il numero due e la spalla in nazionale. Frizioni dovute al ruolo di Leonardo Bonucci, smentite però dal diretto interessato" si legge sul quotidiano milanese.