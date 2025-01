Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il direttore Valter De Maggio ha fatto un aggiornamento sulle mosse di mercato della formazione di Antonio Conte. Scartando in primo luogo l'idea Davide Frattesi: "Non giocherebbe nemmeno a Napoli, poi l’Inter chiede 40 mln. Il Napoli farà un’operazione per sostituire Michal Folorunsho, prenderà uno tra Cesare Casadei e Jacopo Fazzini. Stefan de Vrij è la prima scelta per la difesa per l’anno prossimo". Confermato quindi l'interesse per il difensore olandese dell'Inter, sul quale i partenopei avevano fatto un tentativo nei giorni scorsi respinto dal calciatore (RILEGGI L'ESCLUSIVA).