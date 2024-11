Alle ore 18 italiane, la Nazionale turca di Vincenzo Montella scenderà in campo a Kayseri, all'RHG Enerturk Enerji, dove affronterà il Galles per la gara valida per l'ultima giornata del girone 4 della Lega B di Nations League. Per la sfida che vale il ritorno in Lega A tra prima e seconda del gruppo, Montella non rinuncia chiaramente ad Hakan Calhanoglu, titolare e capitano dei Milli Takim a centrocampo.