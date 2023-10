L'Italia passa in vantaggio grazie al tap-in di Scamacca, poi si scioglie e subisce tre reti dall'Inghilterra. Una doppietta di Kane e una prodezza di Rashford condannano la Nazionale azzurra di Spalletti, ora costretta a vincere contro Macedonia del Nord e Ucraina per ottenere il pass di Euro 2024. 90 minuti per Barella e Frattesi a centrocampo, staffetta in difesa tra Acerbi (partito titolare) e Bastoni.

Sessantatre minuti anche per Dimarco, mentre Darmian ha assistito al match dalla panchina. L'Italia ora si trova a quota 10 punti, a -3 dall'Ucraina con una partita in meno però disputata. Nel frattempo, la Nazionale di Gareth Southgate si è assicurata la presenza in Germania la prossima estate.