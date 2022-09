La Slovacchia di Milan Skriniar non va oltre l'1-1 nell'ultimo match della Lega C di Nations League contro la Bielorussia. Il difensore nerazzurro, capitano della sua selezione, è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita. La Slovacchia nel secondo tempo ha evitato la sconfitta grazie alla rete di Zrelak, che ha pareggiato i conti dopo la rete siglata nel primo tempo da Bakhar. La Nazionale di Skriniar chiude così il proprio girone a quota 7 punti e al terzo posto in classifica, restando così nella Lega C.