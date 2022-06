Stasera a Wembley Italia e Argentina si sfideranno per la Finalissima 2022, trofeo ispirato all'originale Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Tante defezioni per Mancini, che dovrà fare a meno di Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Chiesa, Toloi, Verratti, Castrovilli e Insigne, mentre Scaloni sarà orfano di Lanzini e Paredes. In campo anche gli interisti Barella e Lautaro, mentre Bastoni partirà dalla panchina al pari del Tucu Correa e di Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI: