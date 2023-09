La Francia che martedì nell'amichevole di Dortmund sfiderà la Germania reduce dalla clamorosa bambola contro il Giappone "non sarà la stessa squadra" vista nel match contro l'Irlanda, come annunciato da Didier Deschamps ai microfoni di 'Téléfoot' su TF1. Anche per necessità, visto il forfait di Olivier Giroud, il ct transalpino mischierà un po' le carte affidandosi a uomini nuovi, partendo da Randal Kolo Muani, il nuovo attaccante del Paris Saint-Germain.

Ma molto probabilmente ci sarà spazio anche per l'interista Marcus Thuram, a segno contro gli irlandesi, con Kingsley Coman che dovrebbe sostituire Ousmane Dembélé sulla fascia destra, Eduardo Camavinga in mezzo e l'altro nerazzurro Benjamin Pavard schierato in difesa.