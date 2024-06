Appuntamento amichevole per la Francia, che questa sera sfida il Canada per l'ultima prova prima di partire per la Germania, direzione Euro2024. In ottica scelte ufficiali il ct Didier Deschamps propone un 4-3-3 con Marcus Thuram esterno offensivo a sinistra, Giroud punta centrale, Dembelé largo a destra. Parte dalla panchina Benjamin Pavard. Ultimi esperimenti per i Blues, dunque, prima di fare sul serio. Sul fronte canadese, presente l'altro interista Tajon Buchanan.