Non risparmia critiche anche pesanti al Viktoria Plzen e nemmeno ai suoi tifosi il quotidiano Il Giornale dopo la sconfitta della compagine di Michal Bilek contro l'Inter: "Sono partite come queste che fanno venire voglia di Superlega anche a chi questa voglia non l'avrebbe. Uno aspetta la Champions per godersi l'adrenalina del calcio, che il campionato raramente regala, e invece gli rifilano il Viktoria Plzen, modesto avversario ceco, che già una settimana prima ne aveva presi 5 (a 1) al Camp Nou. L'Inter che non è il Barcellona ne segna solo 2 (a 0), ma Simone Inzaghi che evidentemente la sapeva lunga, si prende il lusso di fare turnover prima della ben più impegnativa trasferta di Udine. Stadio piccolo e con buona dose di razzisti, visti i cori contro André Onana: in un calcio ideale, a questo livello, francamente non c'è necessità alcuna di squadre come questa, materasso certificato nel girone più complicato della Champions. Eppure prima dell'Inter, nessuna squadra italiana aveva vinto qui in 4 precedenti negli ultimi 10 anni (indice evidente anche del livello nel frattempo raggiunto dal nostro calcio)".