Il sorpasso sorprendente nella corsa di mercato per Jules Kounde operato dal Barcellona ai danni del Chelsea costringerà con ogni probabilità Thomas Tuchel, dopo l'ennesimo due di picche preso quest'estate, a rivolgere le sue attenzioni su altri obiettivi per rinforzare un reparto arretrato che ha perso a zero Antonio Rudiger e Andreas Christensen. In caso di rinuncia definitiva al francese del Siviglia, sempre più vicino a Xavi, i Blues torneranno a pensare a Milan Skriniar, Josko Gvardiol, Dayot Upamecano e Benjamin Pavard. Lo riferisce il Guardian.