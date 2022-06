Il Chelsea si è detto disponibile a cedere Romelu Lukaku all'Inter in prestito a patto di incassare una commissione pari a 25 milioni di euro. La conferma alle notizie circolate in Italia arriva anche dal collega di Goal.com, Nizaar Kinsella, il quale aggiunge che l'attaccante belga, pur di tornare in nerazzurro, accetterebbe di ridursi lo stipendio del 40%.