Soltanto tre le partite in cui Arturo Vidal è rimasto in campo per 90 minuti nell'ultima stagione 2021-2022 con l'Inter, contro Sheriff nella fase a gironi della Champions League, Liverpool nel ritorno degli ottavi e Fiorentina in campionato: sono i numeri snocciolati in Brasile da Globo Esporte, che, in vista del passaggio delle firme ormai imminenti con il Flamengo, sottolinea che il 35enne cileno ha disputato solo otto match da titolare nell'ultima annata in nerazzurro. In totale 41 partite con una media da 33,6 minuti a gara e un bottino di due gol e quattro assist, più sei cartellini gialli (nessun rosso). Vidal potrà scendere in campo con il Flamengo solo a partire dal prossimo 18 luglio, giorno di apertura del calciomercato in Brasile, al pari del neo acquisto Everton Cebolinha.