Steven Zhang, presidente dell'Inter, sarà al Gran Premio di Formula Uno di Cina, ospite di Stefano Domenicali, numero uno di Formula One Group. Noto appassionato di motori e tifoso della Ferrari, Zhang si godrà la gara automobilistica di Shanghai, in attesa di gustarsi in televisione il derby di Milano che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 20esimo scudetto della loro storia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, confermando che Zhang resterà alla guida della società milanese: "sta per chiudere (con un altro fondo) l'operazione di rifinanziamento del debito contratto con Oaktree", si legge sull'edizione online della rosea.