In attesa delle formazioni ufficiali e tra una bozza di undici iniziale e l'altra, secondo la Gazzetta dello Sport contro il Venezia, Inzaghi non ha sciolto del tutto tutti i dubbi. A sostituire l'infortunato Calhanoglu dovrebbe essere Kristjan Asllani che, in caso di titolarità contro i lagunari, timbrerebbe la quarta titolarità stagionale dopo Monza, Verona e Udine. Un ruolino di marcia in crescendo ma pur sempre insufficiente per il ragazzo di Buti che dopo essersi "perso Leao in occasione del gol della rimonta firmato da Abraham" nella finale di Supercoppa ha a disposizione una grande possibilità di riscatto.

"Nei mesi scorsi Inzaghi ha provato a colmare il gap tra Calha e tutti gli altri con varie soluzioni" ricorda la Rosea che riporta all'attenzione anche gli elogi di Marotta a Barella dopo qualche uscita del centrocampista sardo in cabina di regia (con l'Inter e con la Nazionale). Oltre all'imprescindibile e onnipresente Nicolò, le soluzioni adottate dall'allenatore piacentino sono state diverse e oltre a Barella, il posto del turco è stato anche affidato al'ex Napoli Piotr Zielinski: "il polacco, vista l’importanza di Barella come mezzala destra, potrebbe essere la soluzione migliore. Intanto, però, al Penzo toccherà ad Asllani dirigere le operazioni a centrocampo. L'albanese giocherà la gara numero 16 in stagione. La terza da titolare in Serie A. L'operazione riscatto è iniziata".

