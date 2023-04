Ciro Immobile, 48 ore dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli, è già tornato ad allenarsi in campo a Formello. L'attaccante della Lazio è rimasto coinvolto domenica mattina in un incidente stradale a Roma con un tram. Per lui una corsetta a parte e poi qualche esercitazione col pallone. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è esserci a Milano contro l’Inter per la sfida in programma il 30 aprile.