L’offerta giallorossa - riferisce la rosea, snocciolando i numeri - è un anno di contratto a 3.6 milioni netti più bonus personali "da 300 mila euro ogni 15 partite che porterebbe facilmente l’ingaggio a un tetto di 4,2 milioni - si legge -. Oltre ai premi privati, Micki guadagnerebbe anche quelli di squadra e il suo rinnovo fino al 2024 sarebbe automatico se giocherà almeno la metà delle partite o se la Roma entrerà in Champions League (in caso di qualificazione ad altre coppe europee scatterebbe lo stesso, ma a cifre ridotte)".

Dall'altra parte c'è l'Inter, che per convincere l'ex Arsenal mette sul piatto un ingaggio da circa 3,3 milioni netti con bonus agevoli per arrivare intorno ai 4,2 milioni e rinnovo automatico in caso di un determinato numero di presenze. Roma o Inter: la palla ora passa al giocatore.