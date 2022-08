A poco più di 24 ore dal Inter-Spezia, La Gazzetta dello Sport prova a disegnare le possibili scelte dei due allenatori per il match di San Siro. Inzaghi riavrà a disposizione D’Ambrosio ma non recupera Mkhitaryan: la formazione sarà l'undici base, con a sinistra Dimarco favorito su Gosens. Tra i bianconeri, invece, è difficile il recupero di Verde: Strelec è in vantaggio su Maldini per sostituirlo.