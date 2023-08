Non mancherà l'affetto del tifo interista domani al Mazza di Ferrara, dove nonostante il Ferragosto che si avvicina ci sarà un bel colpo d'occhio per la sfida dell'Inter all'Egnatia. Secondo la Gazzetta dello Sport, probabilmente non ci sarà il tutto esaurito, ma la prevendita nelle ultime 24 ore ha avuto una decisa accelerata fino a superare il muro dei 10.000 biglietti venduti per l'unica amichevole che l'Inter giocherà in Italia dopo la tournée nipponica e il test col Salisburgo in Austria.