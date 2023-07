Test importante domani a Tokyo per Marcus Thuram, nuovo attaccante dell'Inter. Che al cospetto del Paris Saint-Germain e soprattutto del grande ex di giornata Milan Skriniar, sarà chiamato secondo la Gazzetta dello Sport a dare le prime risposte a Simone Inzaghi. Che da lui vuole vedere in primo luogo la capacità di lettura dei movimenti di squadra, di un 3-5-2 diverso da quello talvolta ha praticato al Borussia Monchengladbach; poi, una maggiore connessione con Lautaro Martinez.

Infine, una maggiore capacità di rendersi utile con la difesa avversaria schierata. Questi sono giorni importanti per l'Inter, alla prese con la scelta da fare per completare il reparto offensivo. E capire a fondo il nuovo numero nove nerazzurro è necessario.