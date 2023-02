Lanciati da Antonio Conte , plasmati e ulteriormente cresciuti sotto la guida di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport analizza quello che è stato l'upgrade negli ultimi anni di tre giocatori diventati cardini dell'Inter: Alessandro Bastoni , evolutosi da "braccetto" a tuttocampista, difensore e ala allo stesso tempo. Poi Nicolò Barella, che con Inzaghi è diventato finalmente un fattore in zona gol: già cinque reti in questo campionato – mai così tante in nerazzurro.

E soprattutto, Lautaro Martinez: l'attaccante argentino, quello con maggior militanza in nerazzurro, grazie alla vittoria nel Mondiale ha raggiunto l'acme della condizione: da attaccante forte ma un po' discontinuo a leader, bomber decisivo nei momenti importanti, presenza costante dalla trequarti in avanti, capitano vero quando gli capita di indossare la fascia. Con Antonio Conte, in tandem con Lukaku, il Toro è diventato titolare fisso, nell'anno in cui Bastoni e Barella hanno iniziato la loro avventura in nerazzurro. "I tre crescono che è una meraviglia, pezzo dopo pezzo, evolvendosi dal punto di vista tecnico-tattico e di leadership. Possono essere lo zoccolo duro interista: ci sono ancora tante pagine da riempire nell’album dei ricordi", si legge a conclusione del pezzo.