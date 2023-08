Il clamoroso rigore non fischiato al Bologna contro la Juventus per il fallo di Iling-Junior su Ndoye al 71' porterà allo stop dell'arbitro Marco Di Bello. "Un intervento piuttosto netto ma valutato come non falloso dall'arbitro Marco Di Bello, che sarà fermato per la svista dal designatore Rocchi", informa La Gazzetta dello Sport.