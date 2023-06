Mentre non è ancora chiaro il futuro di Marcelo Brozovic, diviso tra richiesta dell'Al-Nassr, possibile permanenza all'Inter e richiamo del Barcellona, colui che spesso è stato indicato come possibile moneta di scambio, Franck Kessié, potrebbe imitare altri colleghi e cedere al fascino finanziario del campionato saudita. L'ivoriano è infatti oggetto di interesse da parte ddell'Al-Ahli, pronto a raddoppiargli l'attuale ingaggio anche se il diretto interessato vorrebbe qualcosa di più per accettare l'idea di abbandonare il calcio europeo, sostiene The Athletic. Dal canto suo Xavi, pur stimandolo, gli ha già fatto capire che nella gerarchia del centrocampo del nuovo Barcellona dopo l'arrivo di Ilkay Gundogan l'ex Milan sarebbe solo la quinta scelta, con il rischio di scalare addirittura in sesta posizione qualora arrivasse un centrocampista difensivo.

Guarda caso, questo possibile nuovo arrivo corrisponde perfettamente al profilo di Brozovic, che in caso di partenza di Kessié potrebbe ricever un'offerta proprio dal Barcellona.