Buon risultato in termini di ascolti per DAZN nella 26esima giornata di Serie A: le dieci partite in calendario da venerdì a lunedì sono state viste da oltre 6,3 milioni di telespettatori, un mumero non lontano dal record di 6.699.438 dell'undicesimo turno. La piattaforma streaming ha fatto registrare ben due sfide oltre il milione di spettatori, ovvero Milan-Atalanta (la più vista) e Lecce-Inter. Buoni anche i numeri di Juventus-Frosinone e Fiorentina-Lazio, nonostante la co-esclusiva con Sky. Ecco tutti i dati:

Bologna-Verona – 391.424 spettatori

Sassuolo-Empoli – 261.513 spettatori

Salernitana-Monza – 335.352 spettatori

Genoa-Udinese – 226.740 spettatori

Juventus-Frosinone – 761.413 spettatori

Cagliari-Napoli – 763.198 spettatori

Lecce-Inter – 1.033.115 spettatori

Milan-Atalanta – 1.398.982 spettatori

Roma-Torino – 635.172 spettatori

Fiorentina-Lazio – 510.820 spettatori

TOTALE – 6.317.729 spettatori