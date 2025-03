Gherardo Zaccagni, imprenditore dei parcheggi attorno allo stadio Meazza, ha deciso di patteggiare per le accuse di accessi abusivi e falso, nonché per la corruzione tra privati di cui è accusato con il consigliere comunale Manfredi Palmeri. La notizia è pubblicata oggi dal Corriere della Sera.

Zaccagni ha concordato con la Procura 2 anni e 2 mesi, il che non preclude che il politico con cui è accusato in concorso possa poi essere assolto: ad oggi risulta tra gli indagati sulla base di intercettazioni e pedinamenti. Palmeri era all'interno di M-I Stadio, concessionaria per la gestione e l'uso della stadio Meazza, l'accusa è di aver ricevuto dei regali per favorire l'imprenditore nei settori di sua competenza.

Lo stesso Palmeri ha sempre respinto le accuse affermando inoltre che non aveva titolo o potere di assegnare alcunché.