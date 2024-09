Non ci sono sorprese relativamente al dato degli spettatori in Serie A dopo le prime quattro giornate di campionato: a comandare è ancora l'Inter, che nelle prime due sfide casalinghe con Lecce e Atalanta ha fatto registrare una media di 71.333 tifosi a San Siro. Appena dietro il Milan, con 71.033 spettatori; chiude il podio la Roma, che nella sua unica gara all'Olimpico ha contato sul supporto di 67mila persone. In top 5 anche il Napoli e la Lazio. Lo evidenzia Calcio e Finanza.