Tommaso Inzaghi si prepara a introdurre un’innovazione significativa nel settore del ticketing in Italia. Come riportato da Calcio e Finanza l’imprenditore e agente FIFA, figlio dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e della presentatrice Alessia Marcuzzi, sta lavorando come intermediario e advisor – insieme a Jacopo Balladelli – per il lancio nel nostro Paese di Oaro, piattaforma per la quale detiene l’esclusività.

Fondata nel 2017, Oaro è una società ispano-canadese guidata dal presidente Ariano Hernandez e dal vicepresidente Nacho España River. Il suo obiettivo è fornire alle società nuovi strumenti per l’autenticazione digitale e il controllo degli accessi, migliorando la sicurezza durante eventi sportivi e non solo.

L’innovazione principale sta nell’uso della biometria per la verifica dell’utente tramite un semplice selfie, che viene conservato solo sul dispositivo dell’utente, rispettando così il GDPR europeo e garantendo massima sicurezza. La tecnologia può anche connettersi in tempo reale con le blacklist di club e polizia, bloccando preventivamente soggetti indesiderati. Oaro mira a contrastare il mercato del reselling illegale, che in Italia genera un’evasione stimata in circa 300 milioni di euro l’anno, oltre a ridurre fenomeni di violenza e razzismo negli stadi.

L’azienda ha già avviato collaborazioni con importanti realtà del mondo sportivo, tra cui la Federcalcio spagnola (Rfef), gestendo la sicurezza nell’acquisto dei biglietti per le partite della Spagna. Inoltre, Oaro collabora da oltre sette anni con Air Canada, garantendo la verifica dell’identità per gli acquisti online dei passeggeri. Dopo aver consolidato la propria presenza in Spagna, Paesi Bassi, Turchia e Grecia, Oaro sta lavorando con alcuni club di Serie A per implementare il proprio sistema di ticketing sicuro già dalla prossima stagione. L’Italia, ancora poco avanzata sul fronte tecnologico, potrebbe così fare un passo decisivo verso un modello di gestione dei biglietti più sicuro e innovativo.