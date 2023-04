Secondo quanto appreso in esclusiva da Calcio e Finanza, la Roma ha sospeso la partnership con Digitalbits dopo che, lo scorso 31 marzo, è saltato il pagamento di una tranche legata all’accordo. Il club giallorosso ha deciso di attivare una clausola presente nel contratto che permette la sospensione dei diritti sugli asset, tanto che già nella partita di domani contro il Milan la squadra di José Mourinho scenderà in campo senza il logo della società di criptolvalute sulla maglia (ci sarà, in caso di via libera dalla Lega Serie A, un un logo con cui il club vuole omaggiare il proprio legame con la città, forse SPQR).

"Nel caso in cui dovesse arrivare il pagamento, il club giallorosso è disposto a ridare visibilità al brand blockchain. Le parti restano comunque in contatto per risolvere la situazione, mentre domani la squadra femminile giallorossa scenderanno in campo ancora con il logo Digitalbits ma solo per ragioni logistiche", si legge sul sito.