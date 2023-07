In attesa della definizione dell'operazione, le cui cifre sembrano ormai alla luce del sole, Calcio e Finanza analizza l'impaatto dell'arrivo di Davide Frattesi sul bilancio dell'Inter. Il trasferimento si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro e in aggiunta i nerazzurri cederanno al Sassuolo il centravanti classe 2000 Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni di euro, in due operazioni che rimarranno comunque separate.

Partendo da Frattesi, e considerando anche il prezzo di Mulattieri, il centrocampista verrebbe valutato 33 milioni di euro. Trattandosi di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, generalmente chi acquista iscrive subito a bilancio il costo del calciatore, mentre chi vende aspetta che scatti l’obbligo di riscatto (che può dipendere da svariate condizioni e dunque maturare in momenti diversi della stagione) prima di iscrivere a bilancio la plusvalenza.

Rimanendo sponda Inter, un acquisto a 33 milioni di euro – con un contratto di cinque anni – comporterà una quota ammortamento pari a 6,6 milioni di euro. A questa si aggiungerà lo stipendio lordo del calciatore, che dovrebbe essere pari a 4,63 milioni di euro circa (calcolandolo su una base di 2,5 milioni di euro netti). Pertanto, complessivamente, Frattesi peserà dunque per 11,23 milioni di euro sui conti 2023/24.