La Coppa Italia entra di nuovo nel vivo. Dopo le prime quattro qualificate ai quarti (Milan, Lazio, Bologna ed Empoli), tra martedì e giovedì andranno in scena gli ultimi quattro ottavi di finale che vedranno in campo anche l'Inter. E proprio i nerazzurri, come riporta Agipronews, sono i valutati dai bookies per la vittoria del trofeo: il successo dell'Inter è in lavagna a 3,25. Seguono la Juventus (3,50), l'Atalanta (4,50) e il Milan (6,50).