Inter e Napoli si sfideranno domenica sera a San Siro dopo che la distanza in classifica si è ridotta ad un solo punto tra gli azzurri (primi) e i campioni d'Italia in carica (secondi). Proprio alla luce dell’ultimo turno, scrive Agipronews, per i bookie è sempre a bassa quota il bis scudetto degli uomini di Inzaghi, offerto a 1,80 su Planetwin365 e William Hill, mentre sale a 4 - rispetto al 2,50 del post turno infrasettimanale - il quarto scudetto degli azzurri.

Il sogno tricolore dell'Atalanta scende invece da 17 a 7,50, stessa quota scudetto della Juventus. Il Milan è offerto a 16, seguito dalla sorpresa Fiorentina, in lavagna a quota 21 volte la posta per i betting analyst di bet365.