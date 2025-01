Bomber (quasi) tutti a segno nella 21esima giornata di Serie A. Secondo gli esperti di Goldbet e Better, riporta Agipronews, le distanze in quota restano invariate per il titolo di capocannoniere: Retegui (2,25) e Thuram (2,50) guidano la lista dei favoriti, seguiti da Kean (a 5). Quota 6 per Lookman, mentre Lautaro Martinez è dato a 10, con Lukaku a 12.