La cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain , altamente probabile ma non ancora certa, ha spinto i betting analyst di Sisal a pronosticare il nome dell'eventuale sostituto sul quale punterà l'Inter : la lotta è a due tra Gleison Bremer , offerto a 1,50, e Nikola Milenkovic , centrale serbo della Fiorentina che paga 1,85.

Più lontane invece le altre opzioni, secondo Agipronews: Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund, è in lavagna a 2,75, mentre si sale a 3,50 per Francesco Acerbi, che Simone Inzaghi ha avuto alla Lazio, Vale, invece, 6 volte la posta un approdo in nerazzurro del centrale belga del Bologna Arthur Theate.