La rete di Marcus Thuram nei minuti di recupero ha regalato all'Inter una vittoria preziosissima in casa dello Young Boys, che permette ai nerazzurri di restare nel gruppone delle terze, a sette punti, nel maxi girone unico della nuova Champions League. Morale per la squadra e fiducia per i bookmaker che pagano il passaggio del turno fra le prime otto degli uomini di Simone Inzaghi 1,60 su Planetwin365 e 1,80 su Sisal, come riporta Agipronews. Più staccata la Juventus, a 4.25 dopo la prima sconfitta stagionale europea contro lo Stoccarda. Si gioca a 7 invece l'Atalanta, in leggero vantaggio sul Milan, sceso a 7,50 grazie al primo successo contro il Bruges. Vale 101 volte la posta l'impresa del Bologna, ancora fermo a un punto in classifica.

VINCENTE – L'Inter si conferma in “pole” fra le italiane, in lavagna, anche per la conquista del trofeo, offerta a 18 su Snai e a 21 su bet365. Si gioca a 33 il colpo della Juventus, mentre sono più staccate Atalanta e Milan, rispettivamente a 67 e 75, e si sale a 250 per il Bologna. Davanti a tutti è testa a testa, in quota, fra Manchester City, a 4, e Real Madrid a 4,50, seguite da Arsenal a 8, Liverpool a 9 e la coppia Barcellona-Bayern Monaco a 10.