Il Triplete è il sogno, talvolta l'ossessione, di ogni club e di ogni tifoso. L'ultima squadra capace di mettere in bacheca i trofei delle tre competizioni più importanti (campionato, coppa nazionale e Champions League) è stata il Manchester City nella stagione 2022/23, e sono in tutto otto i club che sono riusciti a vincere tutto ciò che conta nella stessa annata. Ma qual è il giudizio dei bookmakers per questa stagione? Quali corazzate possono effettivamente essere in grado di portarsi a casa i tre titoli più ambiti?

Stando al confronto delle quote del Triplete 2025 realizzato da Superscommesse, il Real Madrid risulta il favorito numero uno: i Blancos si lasciano dietro il Bayern Monaco e anche il City. Il quarto club più accreditato è l'Inter, l'unica italiana riuscita 14 anni fa a conquistare il Triplete con José Mourinho, mentre la Juventus di Thiago Motta presenta maggiori chance di centrare il Treble solo rispetto al Milan, che presenta una quotazione monstre.



Vincitrice Triplete 2025

Real Madrid 20.00

Bayern Monaco 30.00

Manchester City 45.00

Inter 100.00

Juventus 575.00

Milan 6750.00