Dopo una fase a gironi che ha evidenziato l'appannamento di molte big e la crescita di alcune Nazionali sulla carta meno quotate, il campionato europeo di calcio è pronto a mettere di fronte le migliori 16 di questa edizione. Restano in corsa ben 12 dei 13 nerazzurri inizialmente convocati per il torneo, con il solo Kristjan Asllani costretto a fare le valigie dopo l'eliminazione della sua Albania.

Il tempo dei verdetti si avvicina: ecco le ipotesi dei bookmakers.

Sommer sfida l'Italia - Dopo il gol 'scaccia-fantasmi' di Zaccagni contro la Croazia, Donnarumma e compagni ambiscono a riscattare una serie di prestazioni non esaltanti e a staccare il pass per i quarti di finale. L'avversario degli ottavi, però, è una Svizzera che sinora è apparsa molto solida, tanto da sfiorare l'impresa contro i padroni di casa della Germania nell'ultima giornata del Gruppo A. Secondo Betclic, in ogni caso, l'esito più probabile nei novanta minuti è un successo dei ragazzi di Spalletti, a 2.36, con il pari a 2.84 e la vittoria degli elvetici a 3.28 (per Bwin a 3.25). Italia favorita anche per la qualificazione al prossimo turno, a 1.62, contro il 2.07 della Svizzera. Tra gli interisti in maglia azzurra, Nicolò Barella e Davide Frattesi sono degli interessanti potenziali candidati per uno scherzetto a Yann Sommer. La quota-gol del primo è a 8.50, mentre il secondo è dato a 5.50.

Thuram-Lukaku: aria di derby? - Una Francia abulica e un Belgio subissato dai fischi dei suoi stessi tifosi si trovano di fronte a Düsseldorf per dare una sterzata al proprio percorso. I Bleus, riconosciuti da più parti come la squadra tecnicamente più valida, partono nettamente avanti nei pronostici di Betclic per un'affermazione nei tempi regolamentari, a 1.84, mentre i 'Diavoli Rossi' sono quotati a 4.35. Il pareggio è stimato a 3.07. Anche le quote antepost sul passaggio ai quarti di finale premiano la formazione di Didier Deschamps, a 1.37, con i belgi a 2.58. A livello individuale, interessante confronto a distanza tra presente e passato dell'attacco nerazzurro. La quota-gol di Marcus Thuram è a 3.50, invece per Romelu Lukaku, accostato insistentemente al Milan negli ultimi giorni, la stima è di 3.40.

Paesi Bassi, c'è la sorpresa Romania - Nella lotteria di un Gruppo E che ha chiuso il suo programma con quattro squadre appaiate a 4 punti, la formazione di Edward Iordănescu è riuscita a spuntarla regalandosi un'inaspettata prima piazza. Per gli Oranje di De Vrij e Dumfries, terzi nel Gruppo D dietro ad Austria e Francia, è il momento di imporsi in maniera convincente. Stando alle ipotesi di Betclic, i nederlandesi si candidano fortemente per un successo nei novanta minuti, a 1.41, con il segno X a 4.05 e il successo rumeno a 7.00. Pochi dubbi anche in tema di qualificazione al prossimo turno, dal momento che la quota dei Paesi Bassi è a 1.16, mentre la Romania è data a 3.85.

Arnautović contro Çalhanoğlu - Tra le selezioni che hanno destato le migliori impressioni, quella guidata da Ralf Rangnick occupa senza dubbio una menzione d'onore, a seguito di un primo posto nel Gruppo D conquistato a spese di Francia, Paesi Bassi e Polonia. Per questo motivo, le previsioni di Betclic premiano Sabitzer e compagni, favoriti per una vittoria nei tempi regolamentari con quota a 1.82, mentre il pareggio è a 3.27 e il successo turco è a 4.08. Arnautović 'vede' così i quarti di finale, stimati a 1.38 per l'Austria, che sono invece più lontani per Çalhanoğlu e i suoi, quotati a 2.54.