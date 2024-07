Il futuro di Federico Chiesa appare quantomai incerto. L’ala sinistra della Juventus, fresco di matrimonio, si presenterà domani alla Continassa per riprendere la preparazione dopo alcuni giorni di permessoma con la sensazione di essere ormai un separato in casa. Proprio per questo le voci attorno ad un suo trasferimento altrove si moltiplicano e coinvolgono diversi club, in Italia come all'estero, soprattutto in Premier League.

Le big di Serie A rimangono alla finestra per quello che diverrebbe un vero e proprio colpo di mercato. Dando uno sguardo alle quote, la destinazione che sembra più probabile è il Napoli, con l’eventuale trasferimento al club partenopeo che vale 3.00. Chiesa alla Roma, invece, paga 5 volte la posta in gioco.Quote decisamente basse se rapportata a quelle relative agli altri due top club maggiormente interessati a Chiesa, ovvero le due milanesi Milan e Inter. L’approdo del bianconero al club rossonero è infatti dato a 11.00, mentre a 15 è quotato lo sbarco nella società nerazzurra. Per quanto riguarda il mercato estero, il Paris Saint-Germain lo troviamo a 11.00. Insomma, le probabilità che Chiesa saluti la Juventus sono abbastanza alte. L’addio ai colori bianconeri è infatti quotato a 1.35.