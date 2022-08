Manca ancora una settimana al calcio d’inizio della stagione di Serie A 2022/2023, ma i pronostici per il capocannoniere di questa stagione sono già pronti. Le quote sono molto simili tra loro per tre nomi principalmente: Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, miglior marcatore dello scorso campionato. Il grande favorito secondo le quote è l'attaccante belga dell'Inter, e il binomio tricolore e capocannoniere potrebbe ripetersi. Lo stesso si può dire per Dusan Vlahovic, quotato alla pari dell’attaccante nerazzurro da BWin a 4,33 e pronto a guidare l’attacco bianconero. Buone chance vengono accordate anche a Ciro Immobile, pronto a replicare il titolo vinto lo scorso anno. Lautaro Martinez è invece più indietro, mentre decisamente poco probabile risulta la vittoria di uno degli attaccanti della Roma, Tammy Abraham e Paulo Dybala.