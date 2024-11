Mateo Retegui non si ferma. Il centravanti dell’Atalanta ha trovato la via del gol anche a Parma, confermandosi re dei bomber con 12 centri in campionato. Un bottino che lo vede in cima alla lavagna per il titolo di capocannoniere: si gioca infatti a 1,75 su Snai e 2,25 su Goldbet la prima volta di Retegui, seguito da Marcus Thuram, tornato al gol con una doppietta a Verona, offerto a 5 e Moise Kean, a segno anche a Como, sul podio virtuale a 6,50 volte la posta.

Fermi per infortunio i due favoriti alla vigilia della Serie A, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, ora saliti a quota 10 e superati anche da Ademola Lookman, proposto a 7,50.