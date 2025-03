I bookmaker vedono l'Atalanta favorita sull'Inter nel big match in programma domenica sera al Gewiss Stadium di Bergamo. La vittoria dei bergamaschi si gioca infatti a 2,60 su Snai e 2,63 su 888sport, informa Agipronews, mentre il blitz della squadra di Inzaghi è in lavagna a 2,75. Il pareggio, invece, paga 3,05 volte la posta. L'Over, a quota 1,80, è in leggero vantaggio sull'Under, indicato a 1,87.

Tra i marcatori spicca il possibile gol di Lautaro offerto a 2,85 su Planetwin365, mentre Mateo Retegui segue a 2,87 su bet365. Visto invece a 3,15 il quattordicesimo centro di Marcus Thuram, con Ademola Lookman in scia a 3,25.