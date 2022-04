C'è la fila per Darwin Núñez, promettente attaccante della Nazionale uruguaiana che il Benfica si prepara a cedere al miglior offerente nella prossima sessione estiva di calciomercato. E le pretendenti, come detto, non mancano, almeno stando alle informazioni in possesso del colleghi portoghesi di A BOLA: sull'ex Penarol avrebbero messo gli occhi, tra le altre, Arsenal, West Ham, Tottenham, Milan e Inter.

Il nodo è il prezzo del giocatore, che ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro e un contratto robusto che lo lega fino al 2025 alle Aquile lusitane, i cui dirigenti si siederanno attorno a un tavolo solo per ascoltare offerte superiori a 60 milioni di euro, anche perché l'Almería vanta il diritto di incassare il 20% dall'eventuale cessione.