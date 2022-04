Attaccanti? A parlare del peso e dell'importanza dei centravanti nella corsa scudetto è Dario Hubner, intervistato da TMW, dove spiega il suo pensiero: "Per me prima di tutto conta la squadra, se un attaccante non ha il supporto dei centrocampisti e degli esterni ha più difficoltà. Un attaccante deve essere messo in condizione di segnare da parte della squadra. Il Milan tira poco in porta, l'Inter invece sbaglia troppo sotto porta. I rossoneri devono migliorare nella rifinitura".