Martin Hinteregger, difensore della Nazionale austriaca, parla ai microfoni del magazine Kicker nell'immediata vigilia dell'amichevole contro la Germania esaltando le qualità della selezione di Ralf Rangnick: "La nostra Nazionale non è mai stata migliore di così. Contro la Germania vogliamo dimostrare di essere una squadra che sa giocare bene anche a calcio. Per i tedeschi è una questione di prestigio il fatto di essere chiaramente favorita, mentre l'Austria è ancora lontana dal raggiungerli. Ecco perché è molto importante che la Germania vinca contro di noi. Però noi stiamo crescendo sempre di più come materiale.

Abbiamo tanti giocatori in squadre assolutamente al top, che militano in club come Inter, Real Madrid, Bayern Monaco, Lipsia. Se tre o quattro giocatori sono titolari di queste squadre, allora parliamo davvero del livello dell'Inghilterra, dell'Italia o dell'élite in generale. Con Rangnick è anche possibile arrivarci. Un pronostico? Vinciamo 3-1".