Denzel Dumfries è sempre più una colonna della Nazionale olandese e con le sue prestazioni convince sempre più gli addetti ai lavori locali. Dagli studi di ESPN, Hans Kraay junior, ex allenatore oggi opinionista, che per l'esterno dell'Inter ha parole estatiche: "È un giocatore davvero meraviglioso, è un giocatore davvero meraviglioso... Non devo più supplicare per vederlo in campo, è un titolare indiscusso. Jeremie Frimpong è un grande terzino e forse anche un'ala destra, ma Dumfries...".