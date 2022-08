La chiave tattica di Lazio-Inter va ricercata soprattutto sulle fasce. Ne è convinto Angelo Gregucci, che ha provato ad anticipare i temi della sfida in programma venerdì sera all'Olimpico parlando sulle frequenze di Radio Radio: "Se la Lazio non arriva con il quarto basso sull’ampiezza dell’Inter e i centrali di difesa non neutralizzano la Lu-La nell’1 contro 1, sono problemi - il pensiero dell'ex vice di Mancini -. E' lì che che i biancocelesti devono tenere botta, per il resto Sarri se la gioca".