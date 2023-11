Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così a Sky Sport dopo l'accesso azzurro agli Europei grazie allo 0-0 contro l'Ucraina: "Avevamo preso un impegno con tutti gli italiani, dovevamo recuperare da tutta una serie di ferite dal punto di vista sportivo. Stasera ci siamo riusciti. Abbiamo sentito la voglia di tornare ad essere una squadra speciale, si era rotto una sorta di incantesimo che grazie a Spalletti abbiamo recuperato. Onore e merito a Luciano che in maniera molto decisa e ferma ha voluto ridare a questa squadra una fisionomia, sotto il lato tecnico ma soprattutto sotto quello caratteriale".

Ha mai pensato che forse si poteva cambiare prima?

"Io ho sempre sperato in un cambiamento, ma non per il tecnico. Abbiamo visto un po' tutti che bisognava cambiare. C'è stato un momento di crisi, le difficoltà hanno generato delle ferite che grazie a Luciano e alla voglia di questi ragazzi siamo riusciti a rimarginare in tempi rapidi. Oggi abbiamo visto una squadra che ha governato sul piano tecnico e caratteriale. Adesso siamo in Germania, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo".