"Comunicare i veri valori del calcio è diventato sempre più difficile. Alcune componenti pensano di sapere tutto, ma oggi abbiamo bisogno di un elemento fondamentale come quello dell'umiltà. Qualche giorno fa, nella mia audizione, ho portato il report 2023, la dimensione industriale e imprenditoriale della federazione che spesso è sotto analisi di esperti di economia che attribuiscono al calcio grandi responsabilità. E' evidente che c'è una responsabilità di chi gestisce la propria azienda, non è pensabile che disavanzi di bilancio possano individuare responsabilità della federazione".

Così Gabriele Gravina, presidente Figc, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento della Lega Nazionale Dilettanti "Quarto Tempo - L'innovazione del calcio dilettantistico" che si è svolto presso la "Sala Zuccari" di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato della Repubblica. Poi, parlando del progetto, Gravina ha aggiunto come "quella che viene avviata è l'idea di creare una comunità dove confrontarsi ed esercitare principi fondamentali come la conoscenza. Un progetto che darà vita a un laboratorio permanente. La federazione continuerà, come ha sempre fatto, ad alimentare e incentivare un percorso che prevede la valorizzazione della multidimensionalità ma anche quella sociale del mondo del calcio".