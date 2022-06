Un investimento importante, anche per il futuro della comunità di Anholt an der Issel, il paese dove è cresciuto. Robin Gosens è il principale fautore della costruzione di un complesso immobiliare nel comune della Renania composto da 22 unità abitative, con terrazza e sala comune, che sarà realizzato dalla ditta VOBA-Wohnbau GmbH. Gosens ha espresso così la sua convinzione in questo progetto, per il quale ha garantito un investimento di ben 4 milioni di euro: "Quando investo, è nel mio paese d'origine - o almeno nelle vicinanze. È un progetto in cui mi identifico molto, soprattutto per l'edilizia sostenibile. Attraverso l'implementazione di un concetto energetico, avremo un complesso dall'altissima efficienza".