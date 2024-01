Maxime Gonalons, ex centrocampista della Roma oggi in forza al Clermont Foot in Francia, osserva ancora con attenzione il calcio italiano. E ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il transalpino, oltre a ricordare quella che è stata la sua esperienza in Italia, parla del momento attuale dei capitolini distanti ormai 19 punti dall'Inter capolista: "L'Inter è come il Napoli lo scorso anno. Io penso che i nerazzurri vinceranno lo Scudetto quest'anno anche se la Juve di Adrien Rabiot c'è. Adrien è un elemento importante e i bianconeri sono in corsa.

Detto ciò, la Roma è un club che lavora bene. Il club è stato importante per me e lo è tutt'ora. Le auguro solo il meglio."